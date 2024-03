Backbone One in offerta, miglior prezzo di sempre: trasforma l'iPhone in una console

Il Backbone One per iPhone, edizione PlayStation, trasforma il tuo iPhone in una vera e propria console di gioco portatile, permettendoti di giocare a una vasta gamma di titoli, inclusi quelli di Xbox, PlayStation, PC, nonché giochi popolari come Call of Duty e Roblox.

Oggi è in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre: con lo sconto del 30%, lo paghi appena 83€. Nota bene: l’offerta è a tempo limitatissimo è hai ancora pochissime ore per approfittarne. Ti consigliamo di fare in fretta!

Dotato di tasti analogici reattivi, pulsanti d’azione rapidi e levette cliccabili, il Backbone One offre un’esperienza di gioco in mobilità senza precedenti, massimizzando il comfort e la precisione. Il collegamento diretto alla porta Lightning dell’iPhone assicura una latenza minima, un dettaglio cruciale per i giochi che richiedono tempi di reazione rapidi. Inoltre, il controller supporta la ricarica passante e include un jack per cuffie da 3,5 mm, permettendo di giocare senza interruzioni e di utilizzare il proprio set di cuffie preferito per un’esperienza audio immersiva.

Compatibile con tutti gli iPhone dotati di connettore Lightning, dal più recente iPhone 14 fino ai modelli precedenti, il Backbone One include anche un adattatore specifico per garantire una compatibilità ottimale con gli iPhone 14, 13 Pro e 13 Pro Max.

L’acquisto include un anno di abbonamento a BACKBONE+, offrendo vantaggi esclusivi e l’accesso all’app Backbone. Quest’ultima funge da hub centralizzato per tutti i tuoi giochi, suggerendo nuovi titoli, facilitando la connessione con gli amici, offrendo la possibilità di registrare lo schermo e giocare su qualsiasi display. Ovviamente, il controller è perfettamente funzionante anche senza un abbonamento attivo.

Progettato in collaborazione con PlayStation, il Backbone One attinge all’ispirazione dal controller DualSense, arricchito da integrazioni speciali con l’app PlayStation e PS Remote Play. Ma non preoccuparti: anche se il design richiama quello dei controller della PS5, in realtà il controller è perfettamente compatibile con qualsiasi gioco o servizio. Insomma, lo puoi tranquillamente usare anche per riprodurre in cloud i giochi dell’Xbox Game Pass.

Con il suo design intuitivo, funzionalità avanzate e l’offerta attuale altamente competitiva, è il momento ideale per gli appassionati di gaming di elevare la propria esperienza ludica mobile. Non farti scappare l’offerta e acquistalo subito al miglior prezzo possibile!