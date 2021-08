Un tablet da 13,5″ pensato per appunti e disegni. Un gioiellino che Xiaomi ha curato in ogni dettaglio ed arriva a casa con anche l'apposito pennino: una vera e propria chicca per risparmiare carta e portare meno peso. Adesso, in occasione del back to school, lo porti a casa da Amazon a 24,90€ con spedizioni rapide e gratis. Sii veloce: offera limitatissima.

Back to school Xiaomi: tablet per appunti a gran prezzo

Un gioiellino curato con maniacale attenzione ai dettagli, a partire dai materiali di costruzione. Un'ampia superficie su cui scrivere: ben 13,5″ per prendere appunti, fare schemi o disegnare. Quando hai finito, premi un pulsante, cancelli tutto e ricominci.

Se è necessario salvare quello che hai creato, nessun problema: il tipo di display si presta perfettamente a prescisi scatti fotografici, utili a digitalizzare appunti e disegni. Leggero e compatto come un tablet, in dotazione ricevi l'apposito pennino, che rimane attaccato al tablet attraverso un potente magnete.

Immagina quanta carta puoi risparmiare, quanto peso inutile nello zaino puoi evitare. Digitalizzi gli appunti e i disegni e sei sempre pronto a crearne di nuovi. Il tablet per appunti di Xiaomi è perfetto per il back to school, ma anche per l'ufficio. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: portalo a casa a 24€ circa appena e godi anche d spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

