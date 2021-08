Back to school non è solo zaino, astuccio e diario. Bisogna pensare anche alle penne: non essere banale e sceglie le più belle. Su Amazon costano tutte pochissimo e sono in multipacco. Non solo: godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Back to school Amazon: le migliori penne a prezzo stracciato

Un classicone: le BIC a sfera con punta media (1 millimetro) e in pacco da 10 con più colori. Due confezioni (quindi 20 pezzi) li prendi a 6,49€ appena: un vero affare.

Il 2021 è l'anno giusto per festeggiare i 70 anni di BIC facendo un affare: con 8,99€ appena prendi un astuccio in latta spettacolare, con all'interno una selezione delle più belle penne. Edizione limitatissima e ancora pochissimi pezzi disponibili.

Sempre in tema BIC, il mega pacco di penne a sfera ti permette di portare a casa anche un contenitore spassosissimo. Adesso lo prendi a 6,49€ appena, sempre con 20 pezzi all'interno.

Un solo colore alla volta non basta? Allora il modello a scatto, in multicolore, è quello che ti serve! Prendi 10 pezzi ad appena 10,99€ con spedizioni rapida e gratis.

Se vuoi distinguerti al massimo, allora servono le BIC Cristal Re'New. Un modello sempre a sfera, ma con corpo in metallo e assolutamente ricaricabile. La confezione con due unità, e quattro ricariche, la porti a casa a 8,99€.

La quantità conta? Allora il mega pacco con 60 penne colorate, di tanti tipi diversi, costa pochissimo su Amazon. Il prezzo? Irrisorio: prendi tutto a 12,99€ appena.

Un altro mega pacco, ancora più economico, ti permette di portare a casa 48 pezzi – tutti modello gel – a 8,99€ appena.

No, non ho dimenticato l'eleganza e l'eccellenza delle penne Parker. Belle, che più belle non si piò: tre penne a sfera, con tratto blu e punta media, li porti a casa a 10,99€ appena.

Ancora, le eccellenti Paper Mate Flair. Penne a punta media, con tratto deciso e inchiostro a base d'acqua che non trasuda dalla carta, ma si fissa alla perfezione. Adesso il pacco da 12 lo prendi a 11,96€: un vero gioiellino.

Per finire, le mie penne preferite, quelle a gel di Xiaomi. Un vero gioiellino, che porti a casa a prezzo stracciato: 10 pezzi a 7,90€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Visto? Le migliori penne le porti a casa da Amazon li paghi pochissimo: un back to school efficace, ma assolutamente economico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home