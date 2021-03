Baciami, sono vaccinato

Non c’è nulla di tecnologico in questa felpa. Ma c’è un bel messaggio. C’è un verde speranza con un trifoglio che sa di primavera, c’è un salto carpiato in avanti a quando tutto ciò tornerà ad essere qualcosa di bellissimo. Non c’è nulla da collegare ad una USB, non ci sono app da scaricare, né batterie da caricare: ci sono solo due tasche, dentro cui infilare musica e sogni per ripartire.

C’è il verde che verrà dopo il rosso: da lunedì tutta Italia sarà nuovamente nella morsa della chiusura, non ci resta che tornare agli streaming ed allo smart working, alla DaD ed alle videochiamate con gli amici. Ma con la consapevolezza che poi finalmente tutto sarà diverso. Dopo potremo nuovamente guardare gli altri e urlarglielo con gioia: baciamoci, siamo vaccinati!

Costa 31,99 euro. Ma quel che rappresenta vale molto di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable