Un misterioso telefono Motorola è apparso sulla piattaforma di benchmarking di Geekbench. L’elenco rivela che potrebbe arrivare come uno dei telefoni 5G più economici del marchio.

Motorola: uno dei device 5G più economici del marchio

Uno smartphone del colosso della casa alata etichettato con il moniker “alps Motorola” è apparso sul sito di benchmarking con un punteggio single-core di 2354 e un punteggio multi-core di 6195. Il telefono è alimentato da un chipset MediaTek che ha un numero di modello MT6853V / NZA.

Il numero di modello del chipset suggerisce che potrebbe essere alimentato dal processore Dimensity 720. Il portale rivela inoltre che ha 6 GB di RAM e funziona su Android 11 OS. Gli altri dettagli dello smartphone sono nascosti; si spera che i rapporti più recenti facciano più luce sulla sua identità.

Attualmente, il Motorola Moto G50 viene alimentato dal processore Snapdragon 480 di Qualcomm ed è il telefono 5G più economico della società. È dotato di uno schermo LCD IPS da 6,5 ​​pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una risoluzione HD + e un rapporto di aspetto 20: 9. Viene preinstallato con il sistema operativo Android 11 e ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Non di meno, il terminale low-cost del brand ha una fotocamera frontale da 13 megapixel e un sistema a tripla lente con una sensore principale da 48 megapixel. Non manca neppure la macro da 5 megapixel e il sensore fotografico da 2 megapixel per gli scatti con bokeh attivo.

Il gadget ospita una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 15 W. Il pannello posteriore del telefono è dotato di uno scanner di impronte digitali fisico e ha uno slot per le schede microSD così da aumentare lo spazio di archiviazione a bordo. Ricordiamo che il Moto G50 ha un prezzo di 249 euro in Europa e viene venduto in due colorazioni: Aqua Green e Steel Grey.

