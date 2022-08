Avviatore per auto, aspirapolvere e powerbank: GENIALATA 3 in 1 a 48€

Invece di 3 dispositivi, ne prendi uno che di cose – in realtà – ne fa 4. Infatti, si tratta di un avviatore per auto – perfetto per quando la batteria è a terra – ma anche di un aspirapolvere e di un powerbank. Ancora, la parte geniale è l’adattatore che ti permetterà di collegare al dispositivo qualsiasi oggetto che sei solito alimentare tramite porta accendisigari. Hai letto bene: ad esempio, puoi collegare direttamente il compressore, senza passare dall’auto.

Un gadget che è un vero e proprio portento e che adesso da Amazon puoi portare a casa a mini prezzo, grazie agli sconti del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Avviatore per auto, aspirapolvere e powerbank: mini prezzo, grande gadget

Un kit completo, che arriva con in dotazione tutti gli accessori dei quali puoi avere bisogno. Il principale è sicuramente quello che ti consentirà di usare il dispositivo come sistema per avviare il motore dell’auto, della moto, della barca quando la batteria è a terra.

Ancora, se è lo smartphone ad essere scarico, puoi utilizzare la porta USB integrata per effettuare la ricarica. E se invece l’auto è sporca di polvere, in un attimo puoi ripulirla usando la funzione di aspirazione. Chicca finale: l’adattatore per porta accendisigari. Lo colleghi e poi puoi alimentare e attaccare – tramite il tuo gadget – altri Device. Ad esempio, puoi utilizzare un compressore portatile.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo gadget spettacolare a mini prezzo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti questo avviatore per auto con aspirapolvere e powerbank a prezzo piccolissimo. Lo prendi a 48€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo a tempo limitata, sii veloce.

