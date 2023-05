Avviatore per auto a 29€ su Amazon: MAI VISTO a questo prezzo, fai in fretta

Grazie a questo accessorio, la batteria scarica della macchina non sarà più un problema. L’avviatore per auto Coollia è un dispositivo di emergenza potente e di grande capacità, ideale per chi possiede un veicolo. Questo strumento fornisce una corrente di picco fino a 600A e può avviare facilmente tutti i veicoli a 12V, come auto, moto, ATV, UTV, tosaerba, motoslitta, ecc. È particolarmente adatto per motori a benzina da 5,0 litri o diesel da 2,0 litri.

Normalmente ben più costoso, adesso è disponibile a un prezzo assurdo su Amazon. Così conveniente da sembrare un errore: completa l’ordine al volo per prenderlo a 29,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, potrebbe essere già finito quando tenterai l’acquisto.

Questo eccezionale prodotto è dotato di un sistema di protezione intelligente contro cortocircuito, bassa carica, alta temperatura, inversione di polarità, ecc. La clip di collegamento è progettata per essere resistente e durevole e il cavo ha una lunghezza sufficiente per permetterti un collegamento rapido e veloce alla batteria. Non mancano luci e segnale acustico acustico per che ti guideranno durante l’operazione. Facilissimo da usare, basta collegarlo ai morsetti della batteria, accenderlo e poi avviare il motore: l’auto ripartirà come per magia e senza dover chiedere a terzi di mettere a disposizione la loro auto.

Questo eccezionale prodotto è dotato di una lampada con tre modalità di funzionamento (torcia/SOS/lampada stroboscopica) che può essere utilizzata come strumento di emergenza. La luce è super luminosa fornisce maggiore comodità per l’uso notturno. Può aiutarti in qualsiasi situazione, specialmente durante il campeggio, l’avventura, l’outdoor, la vita quotidiana, l’emergenza e i viaggi.

Per finire, l’avviatore Coollia funziona anche come powerbank per i tuoi dispositivi di elettronica. Può ricaricare dispositivi USB, inclusi telefoni cellulari, tablet, fotocamere, ecc. È compatto e portatile, facile da usare. Approfitta dell’assurdo sconto del momento e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima.

