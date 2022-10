Avira Prime in sconto: risparmi 40€ e ti proteggi dal phishing

L’email di phishing è una delle tecniche più utilizzate dai criminali informatici per cercare di installare ransomware, malware, trojan ed altri tipi di minacce sul tuo PC allo scopo di sottrarti dei dati. Per proteggerti, oltre a diffidare di qualsiasi email sospetta, dovresti dotarti di una protezione antivirus come Avira Prime.

L’antivirus di Avira è infatti un programma leggero che non appesantisce il sistema, ma che nel frattempo ti protegge da qualsiasi minaccia. Sfruttando lo sconto a te riservato su tutti i pacchetti disponibili, puoi risparmiare ben 40 euro sull’offerta Prime e avere la soluzione più venduta e completa di tutte le funzioni.

Perché scegliere Avira Prime per proteggerti dagli attacchi

Con Avira Prime hai davvero tutto quello che ti serve per proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Incluso nel prezzo scontato di ben 40 euro hai subito:

Blocco delle minacce in tempo reale e riparazione di eventuali file danneggiati

Navigazione online, acquisti e operazioni bancarie in anonimato e in totale sicurezza

Blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi

Servizio clienti VIP

Protezione della rete domestica, della privacy e dei tuoi account online

Aggiornamento automatico di programmi e driver

Risoluzione di eventuali problemi software

Pulizia del PC da file inutili e danneggiati

Navigazione anonima tramite VPN inclusa

App premium per smartphone e tablet

Tutto questo, come detto, è tuo con un risparmio di 40 euro sul prezzo di listino se approfitti adesso dell’offerta esclusiva. In ogni caso, hai la prova gratuita di 60 giorni, al termine della quale potrai decidere se proseguire oppure ricevere il rimborso integrale per la cifra che hai speso.

