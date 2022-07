Avira Antivirus Pro per Windows e Mac lo paghi solo 13€!

Un anno di abbonamento per un dispositivo a 13,95€. È l’incredibile proposta di Avira Antivirus Pro, la migliore protezione dalle minacce del web disponibile sul mercato e pensata per Windows e Mac. Grazie a questo incredibile sconto puoi approfittare di un prezzo eccezionale, con una garanzia di rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto. Hai due mesi di tempo per provarlo e decidere se tenerlo.

Avira Antivirus Pro: perché è la scelta migliore per la tua protezione

Avira Antivirus Pro è dotato di un nuovo sistema anti-ransomware che ti permette di bloccare anche le mutazioni di virus sconosciute ancor prima che attacchino. Di conseguenza, puoi inviare email, effettuare transazioni bancarie, acquisti e pagamenti in tutta sicurezza. Inoltre, puoi riparare i file danneggiati e occupare meno risorse del sistema rispetto a qualsiasi altro antivirus.

Pluripremiato dalla stampa del settore, in particolare per quanto riguarda la protezione, le prestazioni e le capacità di riparazione, il software antivirus di Avira ti protegge da più di 25 milioni di siti web infetti ogni mese, da oltre 8 milioni di attacchi di phishing e da più di 1.4 milioni di pericoli ransomware.

Flessibile e intuitivo grazie ad un’interfaccia che ti offre sia il controllo della sicurezza, sia la libertà di automatizzare tutte le attività, ma soprattutto facile da usare, con un’applicazione che installi con due click e operazioni che puoi avviare con un solo click. Puoi anche scegliere di configurare delle manutenzioni automatiche e lasciare che faccia tutto da solo.

Approfitta allora di questa occasione unica di far tuo l’abbonamento annuale ad Avira Antivirus Pro a soli 13,95€. Paghi adesso, ma puoi optare eventualmente per la garanzia di rimborso entro 60 giorni nel caso non ti ritenessi soddisfatto.

