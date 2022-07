Con AVG proteggi lo smartphone da app infette

In termini di protezione più nessuno è al sicuro nonostante misure sempre più sofisticate. Infatti, non è una novità sentire che app infette sono state trovate a piede libero sul Play Store di Google. Senza contare quelle che, sull’App Store, ti abbonano a servizi premium a tua insaputa. Se vuoi dire addio a tutto questo devi scegliere AVG.

Disponibile anche per Android e iOS, oltre a Windows e macOS, AVG è un sistema di sicurezza davvero vantaggioso che garantisce totale protezione da qualsiasi minaccia. Per intenderci, non è solo un classico antivirus, ma è una vera e propria ferramenta di cybersicurezza.

Ottienilo subito scontato scegliendo la soluzione più adatta a te tra il pacchetto Internet Security o Ultimate. Le sue funzionalità sono davvero speciali. Ovviamente il primo incarico è quello di proteggerti da virus e malware, oltre che da ransomware.

Ma AVG è molto di più. Infatti, ogni qual volta decidi di scaricare un’app da uno store ufficiale e non, la sua potente scansione controllerà che quell’applicazione sia sana e non nasconda brutte sorprese. In questo modo non dovrai intervenire solo dopo aver ormai installato e utilizzato quel software dannoso.

AVG è protezione al 100% da app malevole

Diverse volte vi abbiamo segnalato, anche l’altro giorno, app malevole presenti sul Google Play Store. Purtroppo, cybercriminali esperti riescono a eludere i sistemi di sicurezza Play Protect di Android infilandosi nel suo store in cerca di nuove vittime. AVG è il nemico numero uno di queste strategie malevole.

Spesso all’interno di queste app si nascondono malware che, lavorando in background, non solo carpiscono dati sensibili, tra cui quelli bancari, ma riescono ad abbonare l’utente a servizi premium molto costosi. Il problema è che spesso le vittime si accorgono quando ormai è troppo tardi.

AVG si mette al lavoro scansionando subito l’applicazione che hai scelto di installare da qualsiasi store ufficiale e non. Dopo averla analizzata ti darà il via libera oppure la bloccherà per evitare pericolosi danni.

Non mettere a rischio i tuoi dati personali e bancari. Ottieni subito AVG scontato. Potrai scegliere tra Internet Security e il più completo Ultimate. Prendi sul serio la sicurezza dei tuoi dispositivi e proteggili tutti, potrai installarlo su 10 device contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.