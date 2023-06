Avete voglia di provare iOS 17? È arrivata la beta, scaricatela subito

Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 17 e iPadOS 17; dopo il keynote infatti, gli utenti iscritti al programma sviluppatori hanno visto la gradita sorpresa. Se volete provarla, non vi basta che registrare l’account e procedere al download. Attenzione però: si tratta di un’iterazione prototipale, anche se i bug sembrano essere pochi. Non vi consigliamo di installarla sul vostro smartphone principale, ma se avete un telefono di Apple meno recente che usate come “muletto”, allora in questo caso sì.

iOS 17 Beta 1: ecco le novità

iOS 17 è la nuova iterazione del firmware per iPhone e iPadOS 17 invece riguarda i tablet dell’azienda. Ci sono tante piccole novità ma nulla di eclatante; per esempio, arrivano le schede personalizzate per i contatti, si possono lasciare video messaggi con FaceTime, i messaggi dal vivo permettono di trascrizione sotto testo ciò che viene lasciato come audio, ma non solo. FaceTime adesso funziona anche su Apple TV con Continuity.

Con l’applicazione Messaggi c’è una nuova interfaccia che dona un aspetto minimal più pulito; molto utile poi la funzione di Check In pensata per avvertire amici e parenti quando sei in viaggio. Si possono condividere le posizioni anche dentro quest’applicazione e si risponde facilmente ai testi semplicemente facendo swipe. Arrivano gli adesivi live tutti nuovi, il software di Photo riconosce anche gli animali domestici e con StandBy il vostro iPhone diventerà un piccolo hub domestico ricco di informazioni non appena verrà messo in modalità landscape.

I widget diventano ora interattivi, ancora più utili e pratici. Con NameDrop si potrà condividere facilmente un contatto e SharePlay ora funziona in CarPlay. Citiamo infine, l’app Journal in arrivo entro la fine dell’anno e Siri che non necessita più del comando “Hey” per esser attivato.

Mentre la beta di oggi è limitata agli sviluppatori, Apple fornirà una beta pubblica entro la fine dell'estate.

