Avete un iPhone? Fate attenzione agli attacchi hacker!

Secondo quanto si apprende, sembra che gli iPhone siano molto più suscettibili agli attacchi hacker quando sono spenti. Ad oggi, questi dispositivi sono visti come “i più sicuri del mercato” secondo molti consumatori, eppure pare che anche i gadget della mela siano piuttosto sensibili ai colpi dei cyber criminali.

Stando a quanto si osserva da un report dell’Università tecnica di Darmstadt, i melafonini sono vulnerabili ai cyber attacchi quando sono messi in status di stand-by o quando spenti. Il motivo è legato a come Apple gestisce le reti wireless dei terminali quando sono in funzione. Infatt, quando un iPhone è in status “dormiente”, i moduli NFC, Bluetooth e UWB funzionano fino a 24 ore. Dopo di ciò, terminano la loro efficacia. E c’è da dire che questo non è un bug.

iPhone: quando sono spenti sono soggetti ad attacchi hacker

Non di meno, il colosso di Cupertino offre ai suoi utenti la possibilità di tenere sempre sotto controllo i propri device mediante la funzionalità “Find My“; questa feature permette di avere accesso a chiavi digitali, password, abbonamenti, carte di debito ma tutto ciò può rivoltarsi contro poiché i criminali cybernetici potrebbero installare malware fraudolento quando il device è spento e avere così accesso a tutti questi dati.

I chip in questione infatti rimangono attivi solo quando posti in LPM (Low Power Mode); ad ogni modo, il supporto LPM è stato installato mediante hardware e non si può rimuovere con un update.

Dallo studio condotto dai ricercatori dell’università si è scoperto che le funzionalità LPM arrivate con iOS 15 permettono agli hacker di accedere al firmware Bluetooth quando l’iPhone è spento e avere così accesso ai dati del telefono e installare software a proprio piacimento.

Ora, detto questo: c’è da preoccuparsi? Assolutamente no. Il motivo è presto detto: questo fatto riguarda gli iPhone con jailbreak attivo. Voi vi invitiamo a non eseguire mai procedure strane per “sbloccare il vostro telefono”. Inoltre, spegnetelo solo quando necessario.

