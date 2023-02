Avete un iPhone 2G SIGILLATO? OGGI potrebbe valere una vera FORTUNA

In queste ore leggiamo che un iPhone di prima generazione, sigillato come nuovo, è stato venduto all’asta per la “modica” cifra di circa 63.000 dollari. Non si era mai visto un prezzo simile per un terminale del genere.

L’offerta si è svolta su LCG Auctions. L’asta è stata aperta il 2 febbraio e si è conclusa ieri 19 febbraio 2023. Le offerte sono state ben 27 e il vincitore si è accaparrato questo gioiello per “soli” 63.356,40 dollari.

Stando a quanto riporta il Business Insider, il vecchio proprietario aveva ricevuto il telefono da alcuni amici nel 2007 ma non l’ha mai aperto e usato perché, all’epoca, i device della mela potevano venir utilizzati solo sotto le reti di AT&T, così lo ha lasciato nella sua confezione originale per circa quindici anni. Ora vale una fortuna. Se ne avete uno in soffitta, fate attenzione; potrebbe valervi un sacco di soldi. Ecco cosa c’era scritto nella descrizione del prodotto messo all’asta:

iPhone Apple originale di prima generazione sigillato in fabbrica del 2007

Una delle invenzioni più importanti e onnipresenti della nostra vita, l’iPhone è stato presentato per la prima volta da Steve Jobs il 9 gennaio 2007 al MacWorld di San Francisco. Poco più di cinque mesi dopo è stato rilasciato al dettaglio per $ 499 / $ 599 il 29 giugno. L’iPhone originale includeva 4/8 GB di spazio di archiviazione, un innovativo touchscreen, una fotocamera da 2 megapixel e un browser web. L’iconica scatola presentava un’immagine a grandezza naturale dell’iPhone con 12 icone sullo schermo. È diventato rapidamente il prodotto di maggior successo di Apple, ha cambiato per sempre il settore degli smartphone ed è stato nominato Time Magazine Invention of the Year nel 2007.

L’iPhone originale di prima uscita in condizioni sigillate in fabbrica è ampiamente considerato come una risorsa blue-chip tra i collezionisti di fascia alta. Le impressionanti vendite pubbliche di $ 35.414 in agosto e $ 39.339 nell’ottobre dello scorso anno hanno portato a un’ampia copertura mediatica da parte dei principali punti vendita tra cui Wall Street Journal, CNBC, Fox Business e altri. Non c’è dubbio che l’interesse per gli oggetti da collezione culturalmente rilevanti sia in rapido aumento e, nonostante gli impressionanti numeri di vendita, molti credono che lo spazio sia ancora agli inizi.

Siamo lieti di presentare un iPhone iconico sigillato in fabbrica, primo rilascio in condizioni eccezionali. La nostra offerta è stata consegnata dal proprietario originale del telefono, Karen Green, ed è abbinata a un grande retroscena che è stato condiviso per la prima volta nel segmento Caccia al tesoro dello show televisivo “The Doctor & The Diva”. Quasi 16 anni, il telefono si presenta magnificamente, mettendo in mostra angoli acuti davanti e dietro, colori intensi e caratteristiche “case fresche”. Le etichette sul retro sono incontaminate sotto il sigillo e l’usura sullo scaffale è minima. Questo è il primo iPhone originale in condizioni accettabili ad essere messo all’asta dalla vendita da record di ottobre. Un pezzo davvero notevole con grande fascino sia per i collezionisti che per gli investitori.