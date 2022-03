Avete mai visto un iPhone 13 Pro Max con jack audio da 3,5 mm?

Alcuni mesi fa abbiamo visto degli utenti modificare il proprio iPhone, inserendo una particolare porta USB Type C al posto di quella Lightning. Adesso però, scopriamo che un content creator cinese ha pubblicato su Douyin (il TikTok asiatico) un video in cui mostra le sue innumerevoli “mod” fatte sal suo iPhone 13 Pro Max.

Si scopre che, non solo ha inserito una Type C, ma si è spinto oltre, inserendo un ingresso per le cuffie da 3,5 mm, due grandi ventole di raffreddamento che hanno permesso al device di raggiungere prestazioni ancora più incredibili e, infine, ha allocato all'interno del prodotto una batteria di dimensioni più generose.

iPhone 13 Pro Max: modificato da cima a fondo da un creator cinese

Sul web è emersa la storia di uno content creator che ha aggiunto una serie di funzionalità al suo melafonino di punta. Il risultato è piuttosto grossolano, ma sicuramente interessante per un prodotto “hand-made”. D'altronde, le modifiche compiute non sono di poco conto.

Da notare che il ragazzo ha chiamato il device fatto con le sue mani con il moniker “iPhone 13 Pro Max Ultra“. Dalle foto e dal video pubblicato su Douyin, si nota la batteria ancora più capiente (e se ne avete uno, saprete bene che questo è, di default, uno dei migliori cameraphone esistenti sul mercato) ma anche delle performance superiori alla media per via delle due ventole inserite all'interno della scocca del terminale., I risultati sono stati inseriti all'interno del benchmark AnTuTu.

Il sistema di raffreddamento è notevolmente migliorato nel device in questione, e questo ha permesso al processore Bionic A15 di funzionare al top.

Sicuramente, vedendo le foto, non possiamo non notare come il design sia migliorabile, anche perché dovrebbe venir ulteriormente sistemato per non vedere dei bordi così “tozzi” e irregolari ma, come detto, tenete sempre a mente che si tratta di una creazione fatta in casa da un utente.

Voi cosa ne pensate? Vi piace l'esperimento finale?

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro Max : tutti i prezzi

21,47€: il prezzo offerto da Amazon è al momento la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto di un Apple iPhone 13 Pro Max.

Elencate in questa tabella, ecco tutte le offerte a disposizione.