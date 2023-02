Avete mai visto un iPhone 12 mini con porta USB Type-C e Lightining insieme?

In queste ore, un utente del web ha condiviso un video in cui mostra come ha modificato ad hoc un iPhone 12 Mini, inserendo, oltre alla porta Lightning, anche una USB Type-C. Non si era mai visto un prodotto del genere. Ovviamente si tratta di un esperimento non commerciale, creato giusto per divertimento.

iPhone 12 mini con due porte di ricarica: sogno o incubo?

Prima di addentrarci nella disamina dell’articolo, vi lasciamo al video ufficiale realizzato dall’utente sul web. Cosa ne pensate?

Come detto, è stato l’utente di YouTube “Hyphaistos3672” a realizzare il concept e ha anche condiviso su YouTube un video in cui mostra tutto il procedimento e il risultato finale. L’uomo ha smontato l’‌iPhone 12 mini‌, ha tolto i componenti chiave (speaker in primis), creando però una porta ulteriore. Ha lavorato il frame in alluminio e ha modificato l’altoparlante rendendolo adeguato allo spazio interno del device. Dalle prove sembra che entrambe le porte funzionino molto bene. Sono in molti ad aver accolto con un po’ di scetticismo la suddetta modifica. Ad ogni modo, è solo un esperimento; vi ricordiamo però che l’azienda dovrebbe passare alla USB Type-C entro la fine del 2024, secondo quanto previsto dall’Unione Europea.

Ha ancora senso iPhone 12 mini nel 2023?

La domanda potrebbe sembrare provocatoria, ma di fatto non lo è. Questo gioiello è un prodotto ancora attualissimo, con uno schermo OLED da 5,4 pollici, è super tascabile e leggero (poco più di 130 grammi), è potentissimo grazie al chip Apple Bionic A14 e in più ha un eccellente comparto fotografico con sensori da 12 Mpx che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

Su Amazon trovate iPhone 12 mini ricondizionato (ma in condizioni eccellenti) al prezzo speciale di 439,00€. La versione in sconto è disponibile in colorazione azzurra e presenta 128 GB di memoria interna.

