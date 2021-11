Auto da corsa o un caccia? Scegli cosa pilotare con gli sconti del Cyber Monday

Le offerte del Cyber Monday di Amazon propongono una serie di periferiche esclusive, acquistabili a prezzo estremamente scontato solo nella giornata di oggi. Stiamo parlando delle periferiche Thrustmaster dedicate al mondo della simulazione professionale, rivolte a chi vuole la massima immersione possibile. Vi riportiamo quindi le promozioni su alcune delle periferiche più amate dagli amanti dei simulatori su computer.

Thrustmaster T.Flight Stick X

Se vuoi provare l’ebrezza di pilotare un aereo, investendo il minimo indispensabile, il Thrustmaster T.Flight Stick X è la soluzione perfetta. Si tratta di un joystick estremamente versatile, in grado di adattarsi sia al volo civile che quello militare. Dispone di ben 12 tasti completamente programmabili e 4 assi. Non manca tuttavia la funzione plug and play, che consente di utilizzare appena fuori dalla scatola la periferica. La memoria interna, infatti, integra diversi profili predefiniti per adattarsi alla maggior parte dei simulatori di volo. Molto comodo il grilletto che può essere utilizzato sia come freno nel caso dei voli civili che come fuoco rapido nel caso dei voli militari. Altrettanto il pomello multidirezionale che consente la visuale panoramica durante i voli. Non manca, inoltre, un sistema di regolazione per gestire la durezza nella risposta della molla. Un prodotto entry-level, ma di grandissima qualità.

Grazie ad uno sconto del 14%, il Thrustmaster T.Flight Stick X è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro.

Thrustmaster T.16000M FCS

Se invece sono i voli militari ad appassionarti, allora puoi optare per il Thrustmaster T.1600M FCS. Si tratta anche in questo caso di un singolo joystick, ma molto diverso dal precedente. In questo caso, grazie ai 3 componenti smontabili, lo stick è assolutamente ambidestro adattandosi perfettamente a qualsiasi posizionamento. La tecnologia H.E.A.R.T. a 16 bit garantisce una precisione millimetrica, al pari dell’HOTAS Warthog di fascia alta da cui eredita tale sistema. I pulsanti azione in questo caso sono ben 16 tutti completamente programmabili attraverso il software T.A.R.G.E.T. di Thrustmaster. La periferica, infatti, si integra completamente con l’ecosistema dell’azienda, offrendo la possibilità di espandere in qualsiasi momento la propria postazione. Non manca naturalmente il grilletto multifunzionale così come il sistema a 4 assi, a cui si aggiunge un hat switch e un timone rotante. Si tratta di un dispositivo ideale per chi desidera ottenere una periferica di buon livello, senza un impegno eccessivo dal punto di vista del budget.

Grazie ad uno sconto del 29% è possibile acquistare il Thrustmaster T.16000M a soli 49,99 euro su Amazon per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino. Inoltre, è possibile acquistare a 100 euro il pack che include due joystick per giocare con entrambe le mani a questo link.

Volante Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition

Il trono se lo aggiudica senza dubbio il volante, uno dei più belli mai realizzati per un simulatore. Si tratta del Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition, un kit che include un volante e una pedaliera di livello professionale, realizzati con materiali di pregio. Partiamo proprio dalla corona che caratterizza questa periferica, realizzata da Sparco in esclusiva per questa edizione. Si tratta della replica 1:1 dello Sparco P310 Competition completamente in acciaio spazzolato e rivestito in Alcantara. Naturalmente, la corona è fissata al motore grazie al sistema quick release di Thrustmaster che consente di sostituirla in pochi secondi. A muoverla ci pensa un servomotore brushless da 40W che sfrutta un sistema ad ingranaggi e doppia cinghia per un force feedback realistico ed estremamente fluido. Buona la pedaliera a 3 pedali con parti interne e pedali realizzati completamente in metallo per la massima durabilità. È evidente che si tratti di un prodotto di fascia alta, dedicato a chi cerca il massimo realismo possibile, senza rinunciare al feeling delle auto premium da corsa.

Grazie ad uno sconto del 28%, il volante può essere acquistato su Amazon a soli 502,99 euro per un risparmio di ben 197 euro sul prezzo di listino.