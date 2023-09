Auto come nuova: aggiungi un DISPLAY touchscreen con meno di 100€

Se vuoi rendere la tua auto un po’ più nuova ma mettere display touchscreen ti è sempre sembrata una spesa troppo elevata, non ti preoccupare. Sai che puoi farlo in autonomia spendendo relativamente poco? Con questo gioiellino scovato su Amazon ci metti un secondo ed hai risultati straordinari.

Tu non perdere tempo, collegati su Amazon e spunta il coupon. Con appena 98€ hai il tuo sistema completo e compatibile sia con Apple che Android. Praticamente imperdibile quindi cosa stai aspettando?

Collegati immediatamente e fa il tuo acquisto, le spedizioni sono rapide e gratuite se hai Prime attivo sul tuo account.

Display touchscreen per la tua auto: impossibile non amarlo

Comodissimo quando semplice da montare, questo display touchscreen fa rinascere la tua auto in tutto e per tutto. Finalmente anche tu puoi avere uno schermo completo di tutto e che non ti lascia sfuggire neanche una funzione.

In confezione trovi tutto il kit per il montaggio con staffa inclusa e caricatore. Come si alimenta? Collegato con il suo cavo al tuo vano accendisigari ed ecco che hai fatto. In più la staffa è regolabile sia in inclinazione che in lunghezza per personalizzare l’esperienza in tutto e per tutto.

7 pollici di ampiezza, colori e luminosità ottima. Con Bluetooth e supporto sia ad Android Auto che Apple Carplay non hai problemi. In più trovi la radio FM e il GPS per sfruttarlo al meglio.

Naturalmente è compatibile anche con gli assistenti vocali come Google e Siri quindi non avere dubbi in merito.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista subito il tuo display touchscreen a soli 98€ con il coupon da spuntare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.