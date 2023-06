Autan Sport in sconto: zanzare LONTANE anche se sudi (non perde efficacia)

I prodotti di Autan sono di certo fra i più efficaci spray per tenere lontano le zanzare. Tuttavia, come ogni lozione, in caso di forte sudore anche questa soluzione tende a perdere di efficace. Per fortuna, è stata messa a punto una versione speciale – ultra resistente – che è persino adatta per lo sport.

Un prodotto spettacolare, potente e resistente. Qualche spruzzo e terrai lontani i pericolosi insetti per un sacco di ore. Anche se suderai parecchio, a causa del forte caldo o durante l’attività sportiva, non rimarrai a corto di protezione. Non usarlo solo di sera, è un’efficace protezione contro le zanzare tigre, che colpiscono di giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.