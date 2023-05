Auricolari wireless per fare sport e non solo a 15€, BOMBA Amazon

Vuoi acquistare delle cuffiette Bluetooth che una volta indossate rimangano stabili mentre corri o pratichi altri sport? Allora non farti sfuggire questa offerta. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello gli auricolari wireless IKT a soli 15,49 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Strepitosa offerta dunque, con un ribasso del 15%, più un ulteriore sconto con il coupon e il prezzo praticamente si azzera. Con queste cuffiette wireless avrai la possibilità di ascoltare la tua musica preferita e di fare anche chiamate mentre svolgi le tue attività sportive.

Auricolari wireless IKT: se ami lo sport devi averli

Gli auricolari wireless IKT sono pensati per gli appassionati di sport. Per chi corre, fa palestra e chi in generale vuole ascoltare la musica mentre è in movimento. Infatti hanno un design che avvolge l’orecchio per rimanere più stabili e garantire un ottimo audio. Potrai ascoltare musica e anche fare chiamate.

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre un accoppiamento veloce con i tuoi dispositivi e una latenza bassissima. Sono resistenti all’acqua con grado IPX7 e hanno una batteria in grado di durare per 7 ore con una singola ricarica e fino a 38 ore grazie alla custodia. Un pratico LED all’interno di quest’ultima indica l’autonomia residua.

Questa offerta non è da perdere assolutamente. A questo prezzo devi proprio correre perché le unità disponibili spariranno in poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless IKT a soli 15,49 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.