Auricolari wireless per lo sport con 120 ore di autonomia a 29€

Sei uno sportivo e vuoi degli auricolari Bluetooth che siano robusti, impermeabili e con una batteria che possa durare per molto tempo? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Avantree TW106 soli 29,99 euro, anziché 59,99 euro.

Nonostante non siano di una marca conosciuta presentano una scheda tecnica di tutto rispetto che garantisce un ottimo prodotto, di buona qualità. Sono studiate per chi fa sport, in particolar modo, ma sono adatte per qualsiasi attività. Le potrà indossare per molte ore perché sono comode, ergonomiche e soprattutto, durano tantissimo.

Auricolari wireless Avantree TW106: impermeabili e batteria gigante

Quello che sicuramente più stupisce di questi auricolari è la durata della batteria. Infatti possono durare, grazie alla custodia di ricarica, fino a 120 ore. Con una sola ricarica invece forniscono fino a 7 ore ininterrotte di musica, che sono comunque tantissime. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7, per cui non dovrai preoccuparti di pioggia o sudore.

Sono dotate di un ottimo isolamento acustico e di potenti bassi. Riuscirai ad ascoltare la tua musica percependo ogni dettaglio anche mentre stai svolgendo attività fisica o c’è rumore all’esterno. Garantiscono un’ottima connessione con i tuoi dispositivi senza perdere il segnale e con latenza zero. In confezione troverai anche diversi cuscinetti per il massimo del comfort.

Questa è davvero un’offerta unica che solo durante i giorni del Black Friday puoi avere. Ovviamente tutti gli sconti sono sempre soggetti alla disponibilità, per cui dovrai essere veloce per poterti avvalere di questo ribasso del 50%. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Avantree TW106 soli 29,99 euro, anziché 59,99 euro. Per gli abbonati Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

