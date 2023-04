Auricolari wireless perfetti per lo sport in OFFERTA a 24€ su Amazon

Sei uno sportivo a cui piace ascoltare musica durante le attività fisiche? Allora è probabile che stai cercando delle cuffiette Bluetooth che siano stabili e comode. Oggi le hai trovate e sono anche in offerta su Amazon. Metti subito nel tuo carrello gli auricolari wireless Wuyi a soli 24,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già di per sé non hanno un costo eccessivo, ma con questo ribasso sono da prendere subito. Potrai goderti le tue attività sportive al meglio ascoltando la musica che preferisci senza la preoccupazione che gli auricolari possano cadere.

Auricolari wireless Wuyi: non solo sport, perfette per tutto

Ovviamente il design di questi auricolari wireless è pensato per chi pratica sport. Infatti hanno dei piccoli ganci in silicone morbido e flessibile che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio mantenendosi stabili. Quindi anche mentre ti muovi, corri o salti, rimarranno perfettamente ancorati.

Grazie al diaframma in grafene da 13,4 mm restituiscono un suono sempre pulito e potente senza rumori di sottofondo. La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione stabile e senza latenza. Li associ velocemente a qualsiasi dispositivo. Sono impermeabili con certificazione IP7, per cui non temono pioggia e sudore. Infine, parlando di autonomia, potrai utilizzarle per 6 ore con una sola ricarica e per altre 40 ore grazie alla custodia.

Non c’è tempo da perdere insomma, a questo prezzo sono un ottimo colpo. Queste promozioni durano sempre poco, per cui fai in fretta, vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Wuyi a soli 24,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.