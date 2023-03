Questi Auricolari Wireless si caricano in un batter d'occhio e costano poco

Se cerchi un paio di Auricolari Wireless con ricarica più rapida che mai, questi sono proprio quelli che fanno al caso tuo. Acquistane un paio su Amazon a soli €20,99 sfruttando il COUPON di €9 con Prime.

Questi Auricolari Wireless OYIB sono una vera svolta

Il chip Bluetooth 5.3 dei dispositivi wireless OYIB tti garantisce una connessione più stabile. minore latenza e un minor consumo energetico durante la trasmissione di dati, che avviene fino a una distanza di 15 m. Una volta connessi, questi auricolari lo faranno sempre automaticamente non appena aprirai la custodia di ricarica. Durante le telefonate, la tecnologia ENC riduce il rumore, consentendo sia di captare sia di tramettere meglio la tua voce. I 4 microfoni (2 per orecchio) sono ad alta sensibilità, bloccando fino al 90% di suoni indesiderati e di interferenza. L’altoparlante professionale da 13 mm ti dona un’esperienza stereo HiFi stabile e ricca di dettagli sonori. Quando ascolterai la tua musica preferita ti sembrerà di essere proprio lì presente, e godrai di un’esperienza più naturale e realistica.

Quanto ci vuole per ricaricare la custodia? Un’ora soltanto. Con una sola ricarica degli auricolari puoi ascoltare musica per 5 per ore consecutive, con autonomia complessiva di ben 25 ore: dovrai alimentare la custodia una sola volta al giorno per godere della tua musica ed effettuare chiamate quando vuoi. Puoi sempre monitorare lo stato della batteria grazie al piccolo display LED. La tecnologia touch avanzata ti consente poi di utilizzarle senza ricorrere al cellulare, che potrai tenere comodamente in tasca per tutto il tempo.

Questi comodissimi dispositivi dal design ergonomico sono compatibili con PC, MAC, smartphone e tablet con sistema Android e iOS, purché muniti di sistema di collegamento Bluetooth. Acquista subito questi Auricolari Wireless OYIB in colorazione bianca: puoi averli a soli €20,99 con questo COUPON di €9 di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.