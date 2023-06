Auricolari wireless JVC: cancellazione rumore e 21h di autonomia (-47%)

Se fai presto oggi puoi avere delle splendide cuffiette Bluetooth a un prezzo decisamente inferiore di quello iniziale. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless JVC a soli 50,70 euro, invece che 94,99 euro.

Goditi questo sconto del 47% che porta il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare oltre 44 euro sul totale. Davvero un’occasione unica. Anche perché queste cuffiette senza fili sono eccezionali. Garantiscono il massimo del comfort, sono resistenti all’acqua e hanno un’autonomia enorme.

JVC: gli auricolari wireless piccolissimi anche nel prezzo

Gli auricolari wireless JVC si contraddistinguono da un design estremamente compatto, studiato per poter sparire nell’orecchio una volta indossati. Sono leggeri e comodi. Gli auricolari pesano solo 4,2 grammi e la custodia 28 grammi appena. Offrono un audio eccellente e una connessione stabile e senza latenza. Quindi sono perfette anche per guardare film e per giocare.

Possiedono la tecnologia di cancellazione attiva del rumore con cui potrai fare chiamate senza disturbi di sottofondo. In più sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e hanno una mega batteria in grado di durare per 21 ore consecutive. E in soli 10 minuti di ricarica avrai altri 75 minuti di autonomia.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo sono l’affare del giorno. Ovviamente dovrai battere la concorrenza. Per cui non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless JVC a soli 50,70 euro, invece che 94,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.