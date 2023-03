Auricolari wireless impermeabili a MENO di 20€, FOLLIA Amazon

Te lo dico subito, prima che sia tardi, un’offerta così è proprio da prendere al volo. Durerà pochissimo e quindi devi essere rapido. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello questi auricolari wireless a soli 19,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, siamo di fronte a un ribasso del 57%, più un ulteriore sconto di 10 euro, che ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. A questa cifra ridicola sono un ottimo affare. Anche perché queste cuffiette Bluetooth garantiscono un audio di qualità, sono resistenti all’acqua, e hanno un’autonomia enorme.

Auricolari wireless spettacolari a prezzo mini

Il design ergonomico di questi auricolari wireless ti permetterà di tenerli alle orecchie per moltissimo tempo senza fastidio. Sono semi In-ear e quindi rimangono stabili. Perfetti anche per fare sport visto che sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7. E poi pesano solo 4 grammi ciascuno, quindi non li sentirai nemmeno.

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce un accoppiamento veloce con i tuoi dispositivi e una connessione stabile e senza latenza. Offrono bassi potenti e alti dinamici e puliti per un suono stereo coinvolgente. Il microfono integrato che permette di fare chiamate senza disturbi. Chi ti ascolta potrà sentirti al meglio. Hanno una batteria che è in grado di durare fino a 7 ore con una sola ricarica e un totale di 28 ore grazie alla custodia. Parlando di quest’ultima, ha un pratico LED sulla parte anteriore dove potrai visualizzare l’autonomia rimanente.

Fai presto perché come ti dicevo è un’offerta troppo allettante perché duri ancora molto. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 19,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.