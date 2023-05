Auricolari wireless al 62% in MENO su Amazon, SOLO 22€ e sono tuoi

Se vuoi delle cuffiette Bluetooth che offrano un ottimo audio senza spendere un’esagerazione, allora non perdere questa offerta che ho scovato su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless SBS a soli 22,99 euro, invece che 59,95 euro.

Non stai sognando è tutto vero. Grazie a uno sconto enorme del 62% oggi puoi risparmiare quasi 36 euro. Soprattutto ti porti a casa delle cuffiette wireless eccellenti. Sono molto leggere per cui le poi tenere per ore e ore senza problemi. Hanno una grande autonomia e allo stesso prezzo puoi scegliere tra la colorazione bianca, nera, rosa, rossa e verde acqua.

Auricolari wireless SBS: il prezzo crolla su Amazon

Il design semi-in-ear degli auricolari wireless SBS garantisce il massimo del comfort. Si adattano perfettamente alle orecchie e sono stabili anche quando sei in movimento. Hanno una connessione eccellente fino a un raggio di 10 metri e offrono una bassissima latenza.

Appena li estrai dalla custodia si associano subito al tuo dispositivo. Potrai tenerle per 3,5 ore con una sola ricarica e in appena 1 ora e mezza sono di nuovo al 100%. Il microfono interno capta la tua voce per restituirla forte e chiara. E poi sono dotati di comandi touch per rispondere alle chiamate o mettere in pausa le canzoni.

A questo prezzo sono da prendere al volo. Per cui prima che le unità disponibili si esauriscano, vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless SBS a soli 22,99 euro, invece che 59,95 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.