Gli auricolari wireless da acquistare alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Se hai aspettato fino a ora per avere degli ottimi sconti su un paio di auricolari wireless allora la Festa delle Offerte di Primavera Amazon non ti deluderà. Abbiamo selezionato ben 9 modelli per tutte le tasche. Ovviamente sono tutti di ottima qualità e hanno funzioni eccellenti sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Ma andiamo a vedere di che si tratta.

Auricolari wireless alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon: top 9

Se non vuoi spendere molto puoi scegliere tra i bellissimi OPPO Enco Buds2 e OPPO Enco Buds2 Pro, che oggi puoi avere rispettivamente a 23 euro circa e 28 euro circa. I primi hanno una connessione Bluetooth 5.2 mentre i secondi fanno un piccolo passo in più con la versione 5.3. Entrambi godono della cancellazione del rumore, comandi touch e sono comodissime. Un’altra differenza sta nell’autonomia, mentre la versione classica ha 28 ore totali la versione Pro ne ha ben 38.

Altra super offerta, soprattutto per il prezzo bassissimo sono i mitici Xiaomi Redmi Buds 4 Lite che puoi acquistare a soli 19,50 euro. Nonostante il costo a terra sono eccezionali. Hanno anche loro la cancellazione del rumore per chiamate perfette, la ricarica wireless, sono resistenti all’acqua con certificazione IP54 e godono di un’autonomia da 20 ore.

Se vuoi qualcosa di ancora meglio puoi buttarti su gli epici OPPO Enco Air3i, con batteria da 35 ore e driver da 13,4 mm per un suono esplosivo. Sono dotati della cancellazione del rumore con AI che traccia la voce umana eliminando solo i rumori di sottofondo. Puoi averli a soli 37,99 euro. C’è la loro versione Pro che tra le altre cose aggiunge una resistenza all’acqua IP55 e che puoi avere a 63,49 euro. Mentre OPPO Enco Free2i, una versione che si frappone tra le due sia per prezzo che per qualità, sono tuoi a 47,49 euro.

Andiamo poi sulle splendide Samsung Galaxy Buds FE nel loro design che scompare nelle orecchie e garantisce il massimo del comfort. Hanno comandi touch e ben 30 ore di autonomia con una singola ricarica. Poi acquistarle a 59 euro.

Infine segnaliamo una delle migliori offerte per chi non vuole fare rinunce: Google Pixel Buds A-Series e Google Pixel Buds Pro. Sono entrambe molto belle, hanno un design confortevole, leggermente diverso l’uno dall’altro, ma comunque in-ear. Puoi parlare con Google senza muovere un dito. I microfoni interni captano la tua voce al meglio e la restituiscono sempre perfettamente limpida. Puoi avere Buds A-Series a 69 euro e Buds Pro a 169 euro.

Come avrai notato c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per cui fai presto, prima che la Festa delle Offerte di Primavera Amazon finisca mettiti in tasca i tuoi auricolari wireless preferiti. Ti ricordiamo anche che se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.