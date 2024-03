Auricolari sportivi Yamaha TW-ES5A: sconto IMPERDIBILE del 34%

Gli auricolari sportivi Yamaha TW-ES5A sono l’accessorio definitivo per gli amanti della musica e dello sport. Oggi, disponibili su Amazon con uno sconto eccezionale del 34%, è il momento perfetto per acquistarli al prezzo speciale di soli 110,81 euro, anziché 169,00 euro.

Auricolari sportivi Yamaha TW-ES5A: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Una delle caratteristiche distintive di questi auricolari è la tecnologia True Sound: Listening Care. Questo sistema regola in modo intelligente l’equalizzazione per garantire un suono pieno e coinvolgente anche a volumi più bassi. Con i Yamaha TW-ES5A, non perderai mai una nota, poiché le frequenze sono riprodotte in modo impeccabile, offrendoti un’esperienza di ascolto superiore.

Oltre a offrire un suono di alta qualità, questi auricolari sono progettati per il massimo comfort durante l’allenamento. La loro forma compatta ed ergonomica si adatta perfettamente all’orecchio, offrendo una vestibilità sicura che ti permette di concentrarti esclusivamente sul tuo allenamento senza preoccuparti di perdere gli auricolari.

Grazie alla protezione IPX7, puoi allenarti in qualsiasi condizione atmosferica, senza temere danni causati da sudore o pioggia. E quando gli auricolari si sporcano, basta semplicemente sciacquarli con acqua per mantenerli puliti e pronti per la prossima sessione di allenamento.

La comodità è un’altra caratteristica chiave di questi auricolari Yamaha. Con le funzioni di controllo della musica direttamente sulle cuffie, puoi gestire la riproduzione, la pausa e il volume senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Questo non solo ti offre una maggiore libertà di movimento, ma ti consente anche di concentrarti al massimo sul tuo allenamento.

Ogni confezione include gli auricolari Yamaha TW-ES5A, una custodia per la ricarica, inserti e alette in silicone di diverse misure per adattarsi perfettamente alle tue orecchie, e un cavo di ricarica USB A-C. Con un’autonomia massima di 34 ore (9 ore di riproduzione continua più 3 cariche nella custodia), questi auricolari sono pronti a soddisfare le tue esigenze di ascolto per tutta la giornata.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e acquista subito i tuoi auricolari Yamaha TW-ES5A al prezzo competitivo di soli 110,81 euro. Ti aspetta un’esperienza di ascolto e allenamento senza compromessi, ma affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.