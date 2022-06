Auricolari LURIDI? Tirali a lucido con questo kit di pulizia a 2,99€

Lo so benissimo, gli auricolari sono una tragedia da pulire e risultano sempre sporchi. Per fortunata, esistono kit di pulizia come questo che ti permetteranno di renderli come nuovi in un attimo. Persino gli angoli più difficili dell’interno del case saranno pulitissimi.

Su Amazon ho scovato un’occasione super ghiotta, che ti permette di portare a casa questo set a 2,99€ appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Kit di pulizia auricolari a prezzo pazzesco su Amazon

D’impatto, sembra una penna qualsiasi, ma è tutt’altro. Un solo dispositivo integra una spugnetta per pulire a fondo il case e una serie di strumenti per eliminare le impurità dalle cuffiette. Sudore, sporcizia di altro genere, polvere e non solo: potrai portare a nuovo il tuo wearable. Soprattutto, potrai indossarlo in sicurezza, senza il rischio che la sporcizia rimanga nell’orecchio.

Normalmente, prodotti di questo tipo costano di più su Amazon, intorno ai 10€ in media. Per questo motivo, quando l’ho scovato in sconto non ho potuto fare a meno di segnalartelo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare. Completa l’ordine al volo per portare a casa questo ottimo kit di pulizia per auricolari a 2,99€ appena. Persino le spedizioni sono assolutamente gratuite: arriverà a casa in una manciata di giorni. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.