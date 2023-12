Auricolari Jabra Elite 7 Active: MEGA sconto del 44%

Gli auricolari Jabra Elite 7 Active, oggi disponibili su Amazon con uno sconto del 44%, sono un must per gli appassionati di audio di alta qualità e per gli amanti del fitness. Con una combinazione di durabilità, vestibilità ottimale e controllo intelligente del rumore, questi auricolari offrono un’esperienza audio senza compromessi. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo ridicolo di soli 99,99 euro, anziché 179,99 euro.

Auricolari Jabra Elite 7 Active: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La tecnologia Jabra ShakeGrip assicura una vestibilità sicura durante gli allenamenti più intensi, grazie alla quale ogni auricolare rimane saldamente nell’orecchio. La protezione IP57 li rende resistenti all’acqua e al sudore, perfetti per chi vuole allenarsi senza preoccuparsi degli elementi esterni.

Il controllo intelligente del rumore è un punto forte degli Elite 7 Active, consentendo di regolare il livello di isolamento acustico attraverso la tecnologia ANC e HearThrough. Puoi decidere di immergerti completamente nella tua musica o di restare consapevole dell’ambiente circostante durante gli allenamenti all’aperto.

Le massime prestazioni sono garantite dagli altoparlanti da 6 mm, che offrono un suono potente e cristallino. Inoltre, con la possibilità di utilizzare un solo auricolare in modalità Mono, hai flessibilità di utilizzo. La batteria offre fino a 8 ore di autonomia, estendibile a 30 ore con la custodia di ricarica inclusa.

La flessibilità è ulteriormente ampliata con la possibilità di toccare l’auricolare per accedere agli assistenti vocali Alexa o Google Assistant durante l’allenamento. Il design minimalista e ultracompatto assicura un’eccezionale vestibilità, mentre la confezione include EarGels in 3 misure, un cavo USB-C e una custodia di ricarica, rendendo il tutto facilmente accessibile.

In sintesi, gli auricolari Jabra Elite 7 Active offrono una combinazione unica di durabilità, qualità audio e flessibilità, rendendoli un investimento ideale per chi cerca la migliore esperienza di ascolto durante gli allenamenti. Approfitta dell’offerta su Amazon oggi e immergiti in un mondo di suono di alta qualità. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo ridicolo di soli 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.