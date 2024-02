Auricolari Jabra Elite 4 in offerta: tanta autonomia e audio impeccabile

Gli auricolari wireless Jabra Elite 4 offrono una connettività ottimale con la possibilità di collegarsi rapidamente ai telefoni Android tramite Fast Pair o ai PC tramite Swift Pair (con sistema operativo 6.0 o superiore). Grazie alla funzione Bluetooth Multipoint, è possibile passare facilmente da un dispositivo all’altro senza problemi. Oggi sono in offerta su Amazon, dove possono essere acquistati a solamente 69,99€ – con un forte sconto sul loro normale prezzo di listino.

L’audio è ottimizzato grazie alla Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che blocca i rumori di fondo indesiderati, mentre la funzione HearThrough consente di lasciar passare i suoni ambientali quando necessario. Con quattro microfoni integrati, gli auricolari garantiscono chiamate di alta qualità ovunque ti trovi.

Progettati con un design acustico ergonomico danese, gli auricolari offrono un comfort ottimale anche durante utilizzi prolungati. I tasti fisici facilitano il controllo delle funzioni, mentre la protezione antipioggia consente di utilizzarli in qualsiasi situazione atmosferica.

In termini di prestazioni, è possibile utilizzare un solo auricolare in modalità Mono. La batteria offre fino a 5,5 ore di autonomia con la custodia che può estendere tale durata fino a 22 ore (o 28 ore con ANC disattivata). Inoltre, la ricarica rapida consente di ottenere fino a 1 ora di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

La confezione include gli auricolari Jabra Elite 4 Bluetooth In Ear, una custodia di ricarica, EarGels in 3 misure e un cavo di ricarica da USB-C a USB-A. Con un peso di soli 4,6 g, gli auricolari offrono una soluzione completa per un’esperienza audio senza fili di alta qualità. Non farti scappare questa offerta e acquistali oggi risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.