Auricolari IMPRESSIONANTI, powerbank integrato: a 12€ è follia (-50%)

Questi auricolari TWS sono un vero e proprio spettacolo. Non solo vantano interessanti caratteristiche come la presenza del Bluetooth 5.3, ma hanno anche funzionalità aggiuntive come un case di ricarica con una batteria così grande da permetterti di usarlo anche come powerbank. In altre parole, puoi collegare il tuo smartphone e ricaricarlo, in caso di emergenza.

Compatte, belle esteticamente e dotate di design in ear, con questo coupon Amazon risparmi il 50% e li porti a casa a 12€ circa appena. Tutto quello che devi fare è semplicemente attivare subito l’offerta in pagina (spunta il coupon, appunto) e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Auricolari TWS con powerbank: un gadget da avere

Un prodotto utilissimo non solo perché è principalmente un wearable, perfetto per ascoltare musica e parlare al telefono, ma anche perché la batteria della custodia di ricarica è così ampia da permetterti anche la ricarica del tuo smartphone, in caso di necessità. Basta collegare il cavetto alla porta USB integrata.

Come anticipato, la connessione avviene tramite Bluetooth 5.3 e non manca la riduzione elettronica dei rumori, i comandi touch e un display che mostra la percentuale di batteria residua delle singole cuffiette e del case di ricarica.

Insomma, questi auricolari TWS sono bellissimi, completi e super particolari, grazie alla presenza della funzionalità di powerbank. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon e portali adesso a casa a metà prezzo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.