Quando lo sconto è doppio, allora non c'è che da strabuzzare gli occhi ed approfittarne subito, prima che scompaia. Ed è questo il caso degli auricolari bluetooth di House of Marley, “Redemption ANC“, i quali per una situazione particolari sono oggi disponibili al miglior prezzo in assoluto di sempre. Auricolari del prezzo di 180 euro, infatti, sono disponibili per soli 113,99 euro purché si faccia attenzione ad un dettaglio. Ecco quale.

House of Marley Redemption ANC

Gli auricolari “Redemption ANC” di House of Marley sono auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore, 7 ore di durata della batteria con una sola ricarica e 28 ore di autonomia grazie alla custodia. La grande particolarità dal punto di vista del design è nel fatto che sono completamente realizzati con materiale sostenibile (bambù, fibra di legno naturale e silicone regrind derivato dagli scarti di altri processi produttivi). La sua particolare impronta è nella fascia legnosa posteriore, una vera e propria firma alla particolare impronta ecologica di questo modello di auricolari dal connubio possente: alta qualità e alta sostenibilità.

Tutto ciò ad un prezzo unico. Il costo tradizionale di 180 euro, infatti, cade del 20% grazie ad una offerta destinata a durare circa 7 giorni: il prezzo scende così già a 143,99 euro. Basta però appena un click ad abbassare di ulteriori 30 euro il prezzo: è sufficiente applicare il coupon dedicato, come da immagine successiva, portando così automaticamente il costo a soli 113,99 euro.

Si tratta dunque di uno sconto non facile da trovare, ma per il quale le possibilità potrebbero essere poche: chi trova il coupon e lo utilizza, infatti, è tra i fortunati che potrà approfittarne prima che i coupon stessi si esauriscano. Non ci sono indicazioni sul numero di coupon disponibili, dunque da un momento all'altro lo sconto si ridurrà al 20% previsto per i prossimi giorni senza l'extra che porta invece il prezzo al livello minore di sempre.

Auricolari di qualità e con un tocco unico, ma occasionalmente a prezzo eccezionale. Se il genio è intuito ed esecuzione, non resta da fare che un click.

