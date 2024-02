Auricolari Edifier NeoBuds Pro 2: ALTA qualità in SUPER sconto

Immergiti in un mondo di suono senza confini con gli auricolari Edifier NeoBuds Pro 2, la nuova pietra miliare dell’audio personale. Rivoluziona la tua esperienza d’ascolto con la tecnologia ANC multicanale wide-band avanzata, che offre una cancellazione del rumore eccezionale fino a -50dB, consentendoti di isolarti completamente dal mondo esterno e concentrarti solo sulla tua musica o sul tuo podcast preferito. Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, è il momento ideale per acquistarli al prezzo speciale di soli 119,99 euro, anziché 149,99 euro.

Auricolari Edifier NeoBuds Pro 2: questa offerta non durerà ancora a lungo

Non ti accontentare di un semplice ascolto, vivi un’esperienza audio spaziale immersiva a 360° con tracciamento della testa. Grazie a questa innovativa tecnologia, gli Edifier NeoBuds Pro 2 seguono i movimenti della tua testa in tempo reale, avvolgendoti in un audio che si adatta dinamicamente ai tuoi movimenti, offrendoti un coinvolgimento totale in ogni brano.

Ma la qualità audio non è tutto. Gli Edifier NeoBuds Pro 2 offrono anche un audio ad alta risoluzione supportato dai codec LHDC, LDAC e AAC, garantendo una riproduzione dettagliata e cristallina in ogni nota. I bassi sono potenti, i medi nitidi e i toni acuti brillanti, grazie alla combinazione di bilanciamenti Knowles e driver dinamici da 10mm.

E quando si tratta di effettuare chiamate, gli Edifier NeoBuds Pro 2 si distinguono ancora una volta. Dotati di 8 microfoni alimentati dall’IA, questi auricolari eliminano efficacemente il rumore ambientale e del vento, garantendo conversazioni telefoniche cristalline indipendentemente dall’ambiente circostante.

Non dimentichiamo la comodità. Con il rilevamento intelligente dell’indossamento, gli Edifier NeoBuds Pro 2 sanno esattamente quando li stai utilizzando. Mettono automaticamente in pausa la musica quando li togli e riprendono la riproduzione quando li rimetti, garantendoti un’esperienza senza interruzioni.

E ora, grazie al super sconto del 20% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per entrare nel mondo degli auricolari di ultima generazione. Afferra i tuoi Edifier NeoBuds Pro 2 e acquistali al prezzo ridicolo di soli 119,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.