Auricolari e powerbank: 11€ per questo gadget 2 in 1 SPETTACOLARE

Un prodotto unico nel suo genere, questo spettacolare paio di auricolari con un case dotato di batteria talmente ampia, da poter essere usata anche come powerbank. Un gadget 2 in 1, che adesso prendi a prezzo bassissimo da Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 11€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce perché è quasi finito.

Auricolari e powerbank insieme: un gadget praticissimo

Interessanti cuffiette con design in ear, super stabili alle orecchie anche in caso di attività sportiva. I controlli touch ti permetteranno di gestire musica e telefonate senza dover prendere lo smartphone al quale avrai abbinato il wearable tramite Bluetooth.

Come anticipato, il case del dispositivo ha triplice funzione. Infatti, funziona come protezione, ricarica la batteria delle cuffiette e – proprio grazie alla sua particolarità – può essere usato anche come powerbank di emergenza. Non a caso, sulla parte anteriore c’è una porta USB dove collegare i dispositivi in caso serva ricaricarli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.