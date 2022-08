Auricolari by Xiaomi a un prezzo stracciato: 21€ su eBay

Prezzi pazzi su eBay con gli Xiaomi Days. Ultimo giorno per approfittare di questi sconti pazzeschi. Sfrutta il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” e come per magia acquisti tantissimi prodotti abbattendo notevolmente il costo.

Prova con questi auricolari by Xiaomi. Mettili nel carrello a soli 26,99 euro e inserisci il codice sconto. Li pagherai solamente 21,59 euro. Non ci credi? Allora non ti resta che comprarli subito prima che la promo finisca e le scorte si esauriscano.

Gli auricolari QCY T12S sono davvero speciali. La loro forma ergonomica li rende particolarmente comodi da indossare. Si adattano perfettamente a qualsiasi padiglione auricolare e i vantaggi sono esattamente due.

Primo, il suono sarà perfetto e avvolgente. Gli alti chiari ti stupiranno e i bassi profondi daranno energia e personalità a ciò che ascolti. Secondo, anche con un uso intensivo non ti stancherai. Sono così comodi che potrai indossarli tutto il giorno, senza accorgertene.

Auricolari by Xiaomi: la forza non è solo il prezzo, ma anche la tecnologia

Fai l’affare del giorno e acquista gli auricolari QCY T12S by Xiaomi a soli 21,59 euro, invece di 26,99 euro. Un prezzo decisamente interessante per un prodotto che saprà stupirti. Ma non ti dimenticare di inserire il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22“.

Estraili dalla loro custodia di ricarica, sempre pronti all’uso, e indossali. Come per magia si abbineranno al tuo smartphone automaticamente, senza dover far nulla. Ricevi una chiamata, indossa l’auricolare e rispondi. La cancellazione attiva del rumore farà il resto.

Goditi chiamate chiare e pulite nonostante quello che ti circonda. Vento, confusione, persone che si divertono e altro non interferiranno più tra te e il tuo interlocutore. Chi ti ascolterà sentirà solo la tua voce chiara e nitida.

L’elegante colore blu le rende ancora più piacevoli. Indosso ti staranno benissimo, donandoti un tocco di hi-tech speciale. Portale sempre con te anche mentre fai sport e goditi la tua musica preferita per darti la carica o per rilassarti.

Lasciati avvolgere dai suoni con gli auricolari QCY T12S by Xiaomi tuoi a soli 21,59 euro, invece di 26,99 euro. Mettili subito nel carrello e approfitta dell’ultimo giorno per sfruttare il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” che te li sconta del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.