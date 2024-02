Auricolari Bose QuietComfort Earbuds II in offerta: il prezzo crolla del 39%

I nuovi auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds II sono progettati per offrire un’esperienza audio eccezionale e un comfort personalizzato. Grazie alla calibrazione del suono CustomTune, questi auricolari si adattano alle tue orecchie per una cancellazione del rumore ottimizzata e prestazioni audio di alta qualità.

Attualmente sono in super offerta su Amazon, dove possono essere acquistati a solamente 199€, grazie ad un generosissimo sconto del 39% sul suo normale prezzo di listino.

Con la modalità silenziosa, puoi immergerti completamente nella tua musica senza essere disturbato dai rumori esterni, mentre la modalità Aware ti consente di rimanere consapevole dell’ambiente circostante mentre ascolti la tua musica.

Il kit Fit inclusi con gli auricolari offre 3 diversi auricolari in silicone e 3 fasce di stabilità per un comfort ottimale e una vestibilità sicura. La struttura morbida degli inserti in silicone fornisce un supporto stabile che si adatta comodamente alle tue orecchie. Inoltre, la lunga durata della batteria ti permette di goderti fino a 6 ore di riproduzione musicale con una singola carica, con la custodia da trasporto inclusa che offre altre 3 ricariche complete per un totale fino a 24 ore di riproduzione.

Con la funzione auricolare singolo, puoi ascoltare musica o fare telefonate utilizzando un solo auricolare, permettendoti di rimuovere l’auricolare sinistro o destro e continuare ad ascoltare con l’altro auricolare. La tecnologia Bluetooth avanzata assicura una connessione stabile e duratura con il dispositivo associato entro un raggio di circa 9 metri.

Con un prezzo scontato del 39%, questi auricolari Bose QuietComfort Earbuds II Bundle sono un’opzione conveniente per chi cerca un’esperienza audio premium e una cancellazione del rumore efficace. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.