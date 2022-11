Auricolari Bluetooth: SUPER OFFERTA su Amazon (-55%)

Oggi voglio parlarti di questa offerta che trovi su Amazon con cui puoi portarti a casa delle cuffie Bluetooth eccellenti a un prezzo davvero eccezionale. Metti subito nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Tozo T6 a soli 24,98 euro, invece che 54,99 euro.

Approfitta di questo sconto del 55% per mettere le mani su un ottimo prodotto. Nonostante non siano di una marca conosciuta, presentano delle buonissime specifiche che possono tranquillamente competere con dispositivi simili di brand più blasonati e quindi anche più costosi. Hanno un’ottima connessione, stabile e veloce e una grande autonomia.

Per non perdere questa occasione devi sbrigarti perché uno sconto così importante difficilmente potrà durare molto. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Tozo T6 a soli 24,98 euro. Per i clienti Amazon Prime la consegna è completamente gratuita e veloce.

Auricolari Bluetooth Tozo T6: piccola spesa per un ottimo risultato

Come ti dicevo questi auricolari Bluetooth presentano specifiche molto interessanti. Ad esempio degna di nota è la tecnologia Bluetooth 5.3 che migliora notevolmente la velocità di connessione con i tuoi dispositivi, garantendo un’esperienza di ascolto eccellente senza latenza. Per associarli al tuo smartphone non dovrai far altro che estrarli dalla custodia e si connetteranno automaticamente, dopo il primo accoppiamento.

Sono dotati di pratici controlli touch con cui potrai riprodurre la musica, metterla in pausa, mandare avanti o indietro un brano, regolare il volume e rispondere alle chiamate, senza tirare fuori il tuo smartphone. Sono impermeabili con resistenza all’acqua IPX8, per cui li potrai usare anche mentre fai sport o in piscina. Infine, hanno una batteria che può durare fino a 6 ore di riproduzione con una sola ricarica e altre 30 ore grazie alla custodia.

Questo è davvero un affare da non perdere. Per cui dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Tozo T6 a soli 24,98 euro, invece che 54,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.