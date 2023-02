Auricolari Bluetooth SPORT: perfetti per allenamenti e non solo (20€)

Ti piace fare attività sportiva all’aperto, ma le cuffie che usi hanno la brutta abitudine di cadere di continuo? Acquistane un paio idonee allo sport come questi Auricolari Bluetooth.

Li puoi trovare in offerta adesso su Amazon allo straordinario prezzo di soli 20,99€ risparmiando così più di 40€ grazie alla doppia promozione. Apri la pagina e spunta il coupon per avere due sconti in una volta sola.

Ricordati che se possiedi un abbonamento Amazon Prime hai diritto a una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Gli auricolari Bluetooth perfetti per i tuoi allenamenti fuori casa

Che tu voglia darti la carica durante i tuoi allenamenti o semplicemente ascoltare il tuo podcast preferito durante una passeggiata in città, avrai bisogno di un paio di auricolari comodi e che rimangano ben saldi alle tue orecchie. Per questo ti voglio presentare queste straordinarie wearable. Grazie alla loro forma manterranno una presa salda e non si rovineranno mai grazie alla loro impermeabilità IP7.

Potrà iniziare a utilizzarle fin da subito, basterà infatti attivare il Bluetooth sul tuo smartphone per collegarle ed è fatta. Il loro segnale rimane attivo fino a una distanza di 15 metri dal dispositivo a cui sono collegate, in questo modo saranno comodissime anche mentre ti stai allenando in palestra.

La batteria è stimata a 8 ore di uso continuo, ma devi sapere che la custodia ti permetterà di avere altre 40 ore di carica. Basta riporre gli auricolari nella custodia per un’ora per ricaricarli completamente. Inoltre hai sempre un display LED che ti indicherà la carica rimanente.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito questi straordinari Auricolari Bluetooth che trovi al momento su Amazon allo shockante prezzo di soli 20,99€ grazie al doppio sconto in corso.

Ricevile a casa con una spedizione veloce e gratuita con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.