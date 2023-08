Auricolari Bluetooth Soundcore: ottima qualità a prezzo mini (-25%)

Sei vuoi delle cuffiette wireless di qualità senza spendere troppi soldi devi assolutamente avvalerti di questa promozione che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Soundcore a soli 26,24 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Dunque a già un prezzo non altissimo si aggiunge uno sconto del 25% che ti permette di risparmiare. Ovviamente devi essere veloce e completare l’acquisto nel più breve tempo possibile perché andranno a ruba. Per cui non perdere tempo e clicca qui sotto per bloccare il prezzo.

Soundcore: le cuffiette Bluetooth che vogliono tutti

Questi auricolari wireless sono molto apprezzati perché come ti dicevo hanno un rapporto qualità prezzo eccezionale. Sono dotate di una connessione molto affidabile grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che offre una connettività veloce e perfettamente stabile con ogni dispositivo. Hanno driver da 10 mm che regalano un suono senza distorsioni, potente e preciso.

Poi sono molto comode e sia gli auricolari che la custodia sono leggeri. Per cui li puoi avere sempre con te. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5 e quindi le puoi usare mentre fai sport e quando piove. E hanno un’autonomia di ben 10 ore con una singola ricarica e 30 ore grazie alla custodia. Se poi vai di fretta e ti sei dimenticato di caricarle, in appena 10 minuti di ricarica avrai 2 ore di ascolto.

Assolutamente un best buy, ma dato che durerà poco devi fare in fretta. Per cui vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Soundcore a soli 26,24 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.