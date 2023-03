Auricolari Bluetooth a MENO di 8 euro, ERRORE prezzo?

Metto subito le mani avanti, dicendoti che questa è un offerta da dito più veloce. Potrebbe essere un errore di prezzo, per cui lo sconto sparirà da un momento all’altro. Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth MataEye a soli 7,99 euro, invece che 49,95 euro.

Come dicevo, dato che siamo di fronte a uno sconto dell’84% potrebbe trattarsi di un errore di prezzo. Ma quel che sia, con pochissimi euro ti puoi portare a casa delle cuffiette wireless resistenti all’acqua, con un suono stereo eccellente e molto comode.

Auricolari Bluetooth MataEye: prezzo ridicolo su Amazon

Questi auricolari Bluetooth hanno driver da 10 mm che sfruttano una tecnologia audio ad alta definizione. Potrai ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente e realistico, riuscendo a percepire ogni dettaglio. I microfoni integrati riescono a catturare solo la tua voce per restituirla a chi ti ascolta in modo chiaro e senza rumori.

Il design semi In-ear le rende estremamente comode da indossare anche per molte ore, senza che diano fastidio. E sono perfettamente stabili. Le puoi usare mentre corri o ti alleni in palestra, anche perché sono resistenti all’acqua con certificazione IPX6. Il Bluetooth 5.0 garantisce bassa latenza e connessione stabile con ogni dispositivo associato. Hanno dei comodi comandi touch per regolare il volume, mettere in pausa le traccie musicali e molto altro. Con una sola ricarica offrono un’autonomia fino a 4 ore e per 20 ore grazie alla custodia.

Stai ancora leggendo? Ora non c’è più tempo per farlo. A questo prezzo spariranno in un lampo. Se non vuoi rischiare di perderti l’offerta vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth MataEye a soli 7,99 euro, invece che 49,95 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.