Auricolari Bluetooth a meno di 10€: BOMBA Amazon da prendere al volo

Voglio subito dirti che per avvalerti di questa offerta dovrai essere super veloce perché siamo di fronte a uno sconto totalmente folle, del 75%. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Katmai T08 a soli 9,99 euro, invece che 39,99 euro.

Dato che potrebbe trattarsi di un errore di prezzo bisogna fare prestissimo. Queste cuffiette sono molto belle e hanno un design innovativo che le rende praticamente invisibili una volta messe alle orecchie. Hanno una custodia piccola e leggera dal design minimal. Grande autonomia e sono resistenti all’acqua. Inoltre potrai scegliere fra due colori disponibili: grigio e rosso.

Katmai T08: prezzo da sogno per degli ottimi auricolari

Ovviamente ciò che più cattura la nostra attenzione è il ribasso sconvolgente del 75%. Tuttavia non è solo fumo negli occhi ma le caratteristiche di queste cuffiette wireless sono eccellenti. Hanno un’ottima vestibilità, con un design ergonomico che si adatta alle orecchie e inoltre in confezione troverai dei gommini di diverse dimensioni, così che potrai scegliere quelli che più si adattano a te.

Grazie al loro rivestimento impermeabile con protezione IPX6 le potrai indossare anche per fare sport senza nessun problema. Possiedono la tecnologia di connessione Bluetooth 5.0 che garantisce un’associazione ai tuoi dispositivi veloce, stabile e senza latenza. Sono dotati di driver da 7,2 mm con elaborazione audio AAC per chiamate nitide e chiare, anche perché ti ascolta. Hanno un pratico display all’interno della custodia di ricarica che indica la batteria e garantiscono un’autonomia di be 6 ore.

Non perdere questa fantastica occasione che durerà un battito di ciglia. Se vuoi evitare di arrivare tardi fiondati subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Katmai T08 a soli 9,99 euro, invece che 39,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.