Auricolari Bluetooth Honor Earbuds 2 Lite: DOPPIO SCONTO di 30 euro

Gli auricolari Bluetooth Honor Earbuds 2 Lite garantiscono un'eccellente qualità del suono e si rivelano uno strumento efficace anche per le telefonate, che risulteranno sempre chiare e comprensibili per entrambi gli interlocutori. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto iniziale del 20% a cui si aggiunge il coupon da 10 euro, pagherai appena 69,90 euro con un risparmio di oltre 30 euro.

Auricolari Bluetooth Honor Earbuds 2 Lite in offerta ad un prezzo ridicolo

Degna di nota è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore: il microfono capta il disturbo proveniente dall'ambiente esterno mentre il driver genera onde sonore in grado di eliminarlo. I comodi pulsanti touch poi renderanno estremamente semplice l'utilizzo.

Le cuffiette di Honor godono di una lunga durata della batteria: circa 10 ore di riproduzione musicale con un solo ciclo di carica. Una volta terminata l'autonomia residua, basteranno 10 minuti di ricarica rapida tramite ingresso USB-C per ottenere ulteriori 4 ore di ascolto. La connettività Bluetooth 5.2 ti consentirà di abbinare immediatamente gli auricolari al tuo dispositivo, potendo godere di un suono chiaro ed avvolgente grazie al contributo del driver dinamico da 10 mm ed al diaframma in polimero composito.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth Honor Earbuds 2 Lite: oltre ad un notevole risparmio di spesa, li riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.