Auricolari Bluetooth FAVOLOSI a 11€, OFFERTA limitatissima

Prima che sia tardi ti dico subito che questa è un’offerta lampo, quindi non dovrai essere veloce ma di più. Le richieste in questo momento sono già altissime per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Soicear a soli 11,68 euro, invece che 29,98 euro, spuntando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto del 35% proposto da Amazon più il coupon del 40% avrai un risparmio pazzesco e ti porti a casa delle cuffiette wireless spettacolari. Godono di un ottimo suono sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Hanno una mega batteria in grado di durare per tutto il giorno, grazie alla custodia di ricarica e sono impermeabili.

Auricolari Bluetooth Soicear: offerta da prendere al volo

Anche se non siamo di fronte una marca conosciuta, come spesso accade, non sono solo i brand rinomati a offrire buone prestazioni. Infatti questi auricolari sono ottimi, hanno una connessione stabile senza latenza, garantita dalla tecnologia Bluetooth 5.1 e si connettono appena estratti della custodia ai tuoi dispositivi.

Sono dotati di driver da 10 mm con audio stereo HIFI che restituisce un suono potente, pulito e ricco di dettagli. Grazie al microfono incorporato che riesce a isolare la tua voce dal rumore circostante, godrai di ottime chiamate sia in ricezione che perché ti ascolta. Con una singola ricarica potrai avere fino a 6 ore di riproduzione musicale e grazie alla custodia fino a 24 ore. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX6, per cui le potrai usare tranquillamente anche mentre fai esercizio fisico.

Non aspettare che sia troppo tardi perché un’offerta così vantaggiosa sparirà presto. Per cui, senza ulteriori indugi, fiondati su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Soicear a soli 11,68 euro, invece che 29,98 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.