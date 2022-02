Auricolari Bluetooth con bassi potenziati: il prezzo è SHOCK (12€)

Un intrigante paio di auricolari Bluetooth con design semi in ear ed estetica decisamente particolare. Il case di ricarica non passa di certo inosservato ed è un piacere da guardare. Ottima qualità audio, bassi potenziati e un prezzo assolutamente ridicolo su Amazon. Grazie alla promozione del momento, puoi portarla a casa a 12€ circa appena. Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello, applica il codice “YNVI9DGV” e completa rapidamente l'ordine. Godi anche di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un wearable compatto, super pratico grazie al comfort durante l'utilizzo e alla connettività senza fili. Questo lo rende perfetto da utilizzare in una serie di contesti, tanto in casa quanto durante lo sport. Puoi abbinarlo a smartphone, PC, tablet e non solo senza alcun problema.

Auricolari Bluetooth a prezzo super su Amazon

Un interessante wearable che, com'è intuibile dalle immagini, colpisce innanzitutto sotto il profilo estetico. Un carattere deciso, tanto da renderlo perfetto anche da abbinare ad altri accessori da gaming. Non a caso questo gioiellino è dotato proprio di una modalità dedicata al gioco.

Il design semi in ear ti consente di indossarli per ore senza patire particolari fastidi. I driver da 10 millimetri di consentono di godere di ottima qualità audio, bassi potenziati e non solo. Puoi sfruttarli anche per parlare al telefono senza alcun problema.

Il supporto alle gesture tramite tocco ti permetterà di gestire musica e telefonate direttamente sulle cuffiette, senza dover prendere lo smartphone ogni volta. Buona anche l'autonomia energetica, complice la presenza della custodia che – oltre a proteggere il wearable – si occupa anche di ricaricare le cuffiette mentre non sono in uso.

Insomma, un prodotto assolutamente gradevole sotto il punto di vista estetico, ma anche completo a livello tecnico. A questo prezzo, vale decisamente la pena togliersi uno sfizio tech senza pensieri. Sfruttando la promozione Amazon del momento, questi auricolari Bluetooth li porti a casa a 12€ circa appena: metti il prodotto nel carrello, applica il codice “YNVI9DGV” e completa l'ordine al volo per approfittarne. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitata.