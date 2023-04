Auricolari Bluetooth con ANC e gesture intelligenti a soli 27€ su Amazon

Le cuffiette Bluetooth Ticwatch Mobvoi sono dotate di molte funzionalità interessanti, tra cui una qualità audio immersiva superiore grazie alla cancellazione del rumore a doppio microfono — che elimina qualsiasi rumore ambientale durante le telefonate e offre un audio cristallino.

Oggi queste interessanti cuffie Bluetooth vengono proposte ad un prezzo imbattibile su Amazon, dove sono in offerta a soli 27€ – contro un normale prezzo di listino di oltre 40€. La disponibilità è immediata e se le acquisti ora le riceverai entro mercoledì 26 aprile.

La tecnologia Mobvoi Earbuds Gesture può rilevare oltre 6.000 diverse caratteristiche del suono per creare un’esperienza di ascolto coinvolgente. Le cuffiette sono dotate di una batteria a bottone incorporata di alta qualità che offre una potente durata della batteria fino a 50 ore e fornisce fino a 10 ore con un singolo utilizzo degli auricolari.

Devi solo ricaricare una volta e sei pronto per quasi una settimana! Il Bluetooth 5.0 fornisce un accoppiamento più veloce e una connessione wireless stabile ed efficiente, e la connessione indipendente ti consente di accoppiare il gesto degli auricolari Mobvoi su entrambi i lati con il tuo smartphone e passare senza problemi da un auricolare all’altro.

Un sensore a sei assi è in grado di rilevare i movimenti della testa, che possono essere usati per alcune gesture intelligenti e, quindi, per gestire la ridroduzione dell’audio e le altre funzioni senza dover toccare lo smartphone. Ad esempio, per rispondere ad una telefonata in entrata ti basta annuire due volte, mentre per rifiutarle dovrai semplicemente fare no con la testa.

La confezione include gli Auricolari Mobvoi True Wireless, una custodia di ricarica, un paio di gommini extra, il cavo da USB-A a C e il manuale utente. Non fartele scappare!

