Auricolari Bluetooth comodi e originali: GravaStar SIRIUS al 30%

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ho scovato su Amazon che ti permette di avere degli auricolari wireless veramente originali a un ottimo prezzo. Dunque non aspettare che l’offerta scada, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello GravaStar SIRIUS a soli 62,96 euro, anziché 89,95 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 30% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare quasi 27 euro sul totale. Davvero niente male anche perché queste cuffiette Bluetooth sono davvero fantastiche. Oltre a garantire un audio perfetto hanno un design unico, con una custodia originalissima.

GravaStar SIRIUS: gli auricolari wireless futuristici

Sicuramente una delle cose per cui si fanno apprezzare è il loro design futuristico che le rende praticamente uniche. Hanno una custodia in lega di zinco molto bella e robusta nello stesso tempo. Ricorda un po’ i Transformers. Inoltre le cuffiette sono comodissime e leggere e hanno una bassissima latenza, perfette per il gaming.

I driver dinamici da 7,2 mm offrono bassi potenti e alti e medi cristallini. Avrai la possibilità di controllare ciò che stai ascoltando e il volume con i comandi posti sull’auricolare. Puoi scegliere tra 3 modalità in base alle tue esigenze. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5 e offrono un’autonomia di 4 ore con una singola ricarica.

Insomma puoi avere adesso gli auricolari del futuro spendendo molto meno. Non lasciarti sfuggire questa ottima occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi GravaStar SIRIUS a soli 62,96 euro, anziché 89,95 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.