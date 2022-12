Auricolari Bluetooth come le AirPods ma a MENO di 20€ (Amazon)

Se sei alla ricerca di qualcosa simile alle AirPods ma senza spendere un occhio della testa allora ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Kauguo J60 a soli 19,99 euro, invece che 52,99 euro.

Grazie a questo sconto incredibile del 62% avrai un risparmio di 33 euro e ti porti a casa delle cuffiette wireless eccellenti. Hanno un design ergonomico che si adatta perfettamente al tuo orecchio per poterle tenere tutto il giorno senza fastidio. Possiedono una connessione stabile e si associano facilmente ai tuoi dispositivi. Sono impermeabili, perfette per fare sport e godono di una super batteria che dura tantissimo.

Auricolari Bluetooth Kauguo J60: grande risultato, piccola spesa

Questi auricolari wireless sono dotati della tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione velocissima, stabile e senza latenza con praticamente tutti i tuoi dispositivi. Godono di un ottimo audio che ti permetterà di ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente. Grazie hai 4 microfoni con riduzione del rumore potrai fare chiamate perfette e chi ti ascolta udrà la tua voce forte e chiara.

Possiedono dei sensori smart touch che ti consentiranno di riprodurre o mettere in pausa la musica, mandare avanti o indietro una traccia audio, rispondere o terminare una chiamata, alzare o abbassare il volume e attivare l’assistente vocale. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX6, per cui le potrai usare anche mentre fai sport. Infine, parlando di batteria, hanno una durata di 36 ore, grazie alla custodia, e fino a 5 ore con una singola ricarica.

Questo è veramente un super prezzo che difficilmente potrà ripetersi. Essendo un’offerta a tempo dovrai essere super veloce per riuscire ad accaparrarteli. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Kauguo J60 a soli 19,99 euro, invece che 52,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.