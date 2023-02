Auricolari Bluetooth con ANC e 30h di audio in DOPPIO SCONTO (41€)

Goditi questa offerta che ti permette di avere delle cuffiette wireless eccellenti a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth QCY a soli 41,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Un doppio sconto dunque de 14% più coupon del 30% per fare un vero colpaccio. Queste cuffiette sono molto comode da indossare e hanno una mega batteria in grado di durare per tantissimo. Hanno un suono stupendo sia per chiamate che per ascoltare musica e una connessione sempre stabile con i tuoi dispositivi associati.

Auricolari Bluetooth QCY: il meglio del suono

Gli auricolari Bluetooth QCY hanno un design leggero per garantire il massimo del comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Hanno dei comodi cuscinetti in silicone che si adattano perfettamente all’orecchio e garantiscono un ottimo isolamento acustico. Possiedono dei driver da 10 mm placcati in grafene LCP che donano un suono perfetto, con bassi potenti e alti cristallini.

Grazie alla riduzione del rumore potrai ascoltare la tua musica preferita anche in posti con tanta gente o per strada, senza problemi. I 6 microfoni integrati filtrano i rumori ambientali e captano invece la tua voce restituendola forte e chiara a chi ti ascolta. Il Bluetooth 5.2 offre una connessione stabile con il tuo dispositivo associato e una bassa latenza. Sono perfetti anche per guardare film o giocare perché non hanno ritardo tra audio e video. Grazie alla bellissima custodia avrai ben 30 ore di autonomia in circa 4 ricariche. Il che significa che con una sola ricarica avrai più 7 ore di ascolto.

Questa è assolutamente un’occasione da non perdere. Ecco perché dovrai essere veloce. Quindi vai su Amazon adesso e acquista i tuoi auricolari Bluetooth QCY a soli 41,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.