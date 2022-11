Rovistando tra le offerte più curiose del Black Friday, ci siamo imbattuti in questi ottimi auricolari Bluetooth wireless in-ear, in sconto per oggi del 42% (li paghi soltanto 23,39€ anziché 39,99€). Ma perché sono così speciali? Per un semplice fatto: sono dotate del nuovissimo Bluetooth 5.3. Tra i benefici più concreti si annoverano l’estensione del raggio di azione fino a 15 metri, chiamate migliori, un audio più chiaro e una maggiore stabilità rispetto alle cuffie (la maggior parte) che montano una chip Bluetooth più datato. Se le ordini ora, ricordati di flaggare il quadratino accanto ad Applica coupon 10%, in modo da ottenere un ulteriore sconto del 10% sul prezzo già in offerta.

Auricolari con Bluetooth 5.3, il futuro è ora

Oltre ai benefici portati dal nuovo Bluetooth 5.3, queste cuffie senza fili in-ear ti offrono un’autonomia fino a 40 ore, grazie alla custodia di ricarica inclusa nella confezione che riceverai a casa già domani se le ordini oggi. Con una singola ricarica, invece, l’autonomia in riproduzione è pari a 8 ore, più che sufficiente per restare tutto il pomeriggio ad ascoltare la tua musica preferita senza che nessuno ti possa sentire.

E nonostante non siano così pubblicizzati, sanno regalarti un’esperienza audio degna di nota, con bassi profondi grazie all’integrazione di driver rivestiti in titanio come i modelli più sofisticati. Sono inoltre il tuo compagno ideale quando fai attività fisica all’aperto: indossali per ogni tua nuova uscita, senza aver paura di perderli per la strada, né di bagnarli sotto la pioggia (sono impermeabili) o al mare in estate. Oltre agli allenamenti, sono anche perfette se indossate in viaggio o durante gli esercizi di fitness.

Regalati gli auricolari wireless in-ear dotati della nuovissima tecnologia Bluetooth 5.3 e sostituisci quelli vecchi che usi: sono in offerta su Amazon a 23,39€ (-42% di sconto), con la possibilità di applicare un coupon che ti regala un ulteriore 10% di sconto.

