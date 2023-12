Auricolari Baseus Bowie MA10 in offerta: qualità premium, prezzo IRRESISTIBILE

Le cuffie Bluetooth senza fili Baseus Bowie MA10 offrono una qualità sonora di prim’ordine approvata persino dal compositore vincitore dell’Oscar, Chad Cannon. Disponibili su Amazon a soli 23,99€ grazie a un coupon sconto del 20%, queste cuffie rappresentano un’opportunità interessante per gli amanti della musica

Queste cuffie offrono una tecnologia di cancellazione attiva del rumore da -48dB. Dotate di un sistema a doppio livello, sono in grado di rilevare e cancellare automaticamente fino al 95% del rumore ambientale, garantendo un’esperienza di ascolto immersiva e priva di distrazioni. I 4 microfoni ENC integrati svolgono un ruolo chiave nel rilevare con precisione la voce e bloccare i rumori di fondo durante chiamate, videochat e live streaming.

Inoltre, la lunga durata della batteria è un vantaggio significativo. Le Bowie MA10 consentono fino a 140 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica. Con una sola ricarica, è possibile ascoltare fino a 8 ore di musica, e una ricarica rapida di soli 10 minuti offre 2 ore di riproduzione. La custodia si ricarica completamente in soli 1,5 ore, garantendo un utilizzo pratico e continuativo.

La resistenza all’acqua con certificazione IPX6 rende queste cuffie ideali per gli allenamenti, essendo resistenti al sudore, all’acqua e alla pioggia. L’ergonomia è curata nei dettagli, garantendo un comfort prolungato senza causare dolore. Con inserti auricolari in tre misure e ganci per le orecchie, è possibile personalizzare l’adattamento per massimizzare il comfort individuale.

Le Baseus Bowie MA10 si distinguono per prestazioni audio di alta qualità, tecnologia di cancellazione del rumore avanzata, resistenza all’acqua e una connettività efficiente. Non perdere questa offerta e acquistale oggi ad un prezzo super competitivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.